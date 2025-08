Il no di Beltran al Flamengo complica il piano viola sui rinnovi di Mandragora e Kean

Il problema della permanenza di Beltran e degli altri esuberi è che bloccano tante altre operazioni, a partire dai rinnovi, si legge sul Corriere dello Sport. In questa misura: la Fiorentina deve mantenersi all'interno di un certo perimetro economico se vuole offrire un ingaggio più alto a Moise Kean o a Rolando Mandragora. Quindi prima di procedere c'è bisogno di vendere, così da liberarsi degli stipendi che gravano (in maniera significativa) sulle casse del club. Ricordiamo che la Fiorentina deve al solo Beltran qualcosa come 4,8 milioni di euro netti, considerando il contratto triennale.

Oppure 3,4 milioni a Kouame, in scadenza nel giugno del 2027. Chiaramente tutto questo vale anche per gli acquisti, da un nuovo innesto in mediana alla punta con i nomi di Nicolussi Caviglia e Fotis Ioannidis in pole position.