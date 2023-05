IL MIGLIORE, È Gonzalez. Decisivo e prezioso: i voti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessun dubbio per i quotidiani in edicola sul miglior viola in campo nella vittoria di Basilea. È Nico Gonzalez: decisivo, determinante, imprendibile per i difensori avversari, scrive il Corriere dello Sport. Scintilla nella notte che conta, per La Nazione. Prezioso lo definisce La Gazzetta dello Sport, con un bis da attaccante vero, afferma il Corriere Fiorentino. "Il vero Nico", nelle pagelle di FV. Di seguito i voti dell’argentino:

La Gazzetta dello Sport, 8,5

Corriere dello Sport, 8,5

Tuttosport, 8

la Repubblica (Firenze), 8

Il Tirreno, 8

La Nazione, 8,5

Corriere Fiorentino, 7,5

FirenzeViola.it, 8