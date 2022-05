IL MIGLIORE, Duncan, un blitz che apre la strada

Secondo quasi tutti i quotidiani odierni il migliore in campo nella vittoria della Fiorentina contro la Juventus è stato Alfred Duncan. Il primo tempo è in realtà molto complicato contro Rabiot e Locatelli, poi però c’è il blitz in area che vale il gol del vantaggio viola. Una rete pesantissima, Alfred non sciupa l’autostrada verso il timbro personale da lasciare sull’impresa. Secondo tempo più sciolto, anche perché la Juve gioca a ritmi bassi.