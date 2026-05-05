Il migliore, De Gea il meno colpevole all'Olimpico: pure qualche 6
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Secondo i quotidiani sportivi in edicola stamani, David De Gea è il meno colpevole del disastro viola andato in scena ieri all’Olimpico. Il portiere spagnolo prende anche qualche sufficienza nelle varie pagelle.
David De Gea -
Gazzetta 6
CorFio 6,5
Nazione 6
CorSport 5
Tuttosport 5,5
RepFi 6,5
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