Il migliore, De Gea il meno colpevole all'Olimpico: pure qualche 6

Il migliore, De Gea il meno colpevole all'Olimpico: pure qualche 6FirenzeViola.it
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martedì 5 maggio 2026, 10:39Rassegna stampa
di Redazione FV

Secondo i quotidiani sportivi in edicola stamani, David De Gea è il meno colpevole del disastro viola andato in scena ieri all’Olimpico. Il portiere spagnolo prende anche qualche sufficienza nelle varie pagelle.

David De Gea - 

Gazzetta 6
CorFio 6,5
Nazione 6
CorSport 5
Tuttosport 5,5
RepFi 6,5