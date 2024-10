IL MIGLIORE, Adli sa sempre dove metterla. E segna pure

FirenzeViola.it

Spicca Yacine Adli nella prova della Fiorentina contro i New Saints. Premiato da tutti i quotidiani come il miglior viola in campo, l'ex Milan raccoglie solo pareri positivi nei confronti della sua prestazione, impreziosita dal gol che ha stappato la partita: "Non va alla velocità della luce ma sa dove mettere la palla sempre e segna un gol che pesa", scrive La Gazzetta dello Sport, "è fuori discussione che sia l'uomo di centrocampo con il maggior senso del gioco e nella capacità di interpretare la partita", puntualizza La Nazione.

I voti di Adli:

La Gazzetta dello Sport, 7

Corriere dello Sport-Stadio, 6,5

Tuttosport, 7

La Nazione, 6,5

la Repubblica, 7

Corriere Fiorentino, 6