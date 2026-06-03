La lunga lista di acquisti per la metamorfosi di Grosso: il 4-3-3 al centro di tutto

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La Fiorentina di Grosso dovrà cambiare pelle rispetto a quella vista la scorsa stagione e non solo per il rendimento della rosa sotto la guida di Pioli e Vanoli. Il cambiamento sarà legato anche alla tattica, con il nuovo tecnico pronto a mettere in campo un 4-3-3 che vedrà Paratici impegnato nella ricerca di giocatori utili per questa metamorfosi.

Secondo il Corriere dello Sport sono molti gli acquisti necessari per questo obiettivo. La Fiorentina dovrà acquistare due difensori esterni, due centrali, un vice Fagioli e un centrocampista di quantità, quattro esterni offensivi e un numero variabile di attaccanti in base al destino di Kean, Gudmundsson e Piccoli.

Una lunga lista di operazioni che metteranno a dura prova le qualità professionali di Paratici, altrettanto impegnato nelle tante cessioni sia della rosa principale che di tutti i prestiti che rientreranno alla base dopo un anno più o meno fallimentare passato altrove.