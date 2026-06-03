Domani il via libera del Sassuolo. Il Corriere dello Sport: "Colpo Grosso in 24 ore"

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Entro 24 ore Fabio Grosso lascerà il Sassuolo e potrà iniziare la sua nuova avventura alla Fiorentina. Nel frattempo i viola saluteranno Paolo Vanoli, rimasto in attesa fino ad oggi ma destinato a proseguire la propria carriera altrove. Il Corriere dello Sport conferma le indiscrezioni di FirenzeViola.it e riporta come domani Grosso incontrerà Carnevali, direttore generale neroverde, dal quale otterrà il via libera per interrompere la collaborazione con la famiglia Squinzi.

Paratici ha scelto Grosso perché lo conosce da anni, è legato da una grande stima reciproca all'allenatore la cui carriera alla Juventus Primavera è iniziata proprio grazie all'attuale ds viola. Adesso gli affiderà la ricostruzione e il rilancio della Fiorentina, a partire da domani.