Vendere o non vendere? Il rebus Kean e i cinque dubbi della Fiorentina

vedi letture

Vendere Kean o trattenerlo in viola? Secondo La Nazione sono cinque i punti che la Fiorentina prenderà in considerazione subito dopo aver parlato con il nuovo allenatore Fabio Grosso e che potrebbero spingere la società a salutare la punta delle ultime due stagioni. Il primo è quello che coinvolge meno la stessa società di Commisso, ovvero la clausola rescissoria: se dovesse arrivare un club con 62 milioni tra il 1° e il 15 luglio, la Fiorentina non potrà far altro che prendere atto e salutare. Ma la cifra incassata mitigherebbe ogni dubbio.

Il secondo punto riguarda l'ingaggio del calciatore, un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione che se tagliato potrebbe valere un vero e proprio jackpot nell'obiettivo di rivedere al ribasso il monte ingaggi. Poi permettere al club di riordinare le gerarchie economiche dello spogliatoio cambiando parametri anche per quelli che arriveranno.

Il terzo punto è legato alle condizioni fisiche di Kean, fuori dai primi di aprile e sempre alle prese col dolore alla tibia. La Fiorentina vuole evitare di rivivere una stagione a singhiozzo. Il quarto riguarda il potenziale erede di Kean. Con una cessione da 40-45 milioni, anche operazioni che fino a ieri sembravano proibitive, potrebbero essere finanziate proprio grazie all'addio del numero 20.

Infine la volontà del giocatore. La Fiorentina dovrà essere molto chiara con Kean che altrettanto chiaramente dovrà palesare la propria volontà. Trattenerlo con la forza sarebbe un errore pericoloso da commettere in vista di una stagione di rilancio e ricostruzione.