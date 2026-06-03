Aquilani, anche in serata contatti entourage-Torino in attesa dell'incontro

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Il Sassuolo è alla ricerca del sostituto di Fabio Grosso che aveva individuato, tra gli altri, in Alberto Aquilani. Ma l'ormai ex tecnico del Catanzaro è in attesa di un incontro con il Torino. Il club granata, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, ha avuto dei contatti anche in serata con l'entourage di Aquilani e per questo motivo, in attesa appunto dell'incontro, tiene in stand by altre soluzioni.