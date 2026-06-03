Gudmundsson e Dodo sul piede di partenza: Paratici vuole incassare 35 milioni

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La Fiorentina inizia il mercato valutando con attenzione le mosse in uscita con almeno due big già in uscita in questo mese di giugno. Si tratta di Albert Gudmundsson, che potrebbe partire per meno di 20 milioni, cifra investita per acquistarlo ma ammortizzata da questo primo biennio in viola. Il secondo è Dodo, giocatore che i viola stanno cercando di piazzare anche a causa del mancato rinnovo di contratto e dunque della scadenza attualmente fissata nel 2027. Il Napoli si è già mosso concretamente per lui, più concretamente della Roma altra squadra interessata.

Paratici vorrebbe incassare da queste due cessioni almeno 30-35 milioni e contestualmente abbassare il monte ingaggi grazie al taglio dello stipendio dell'islandese, 2,2 milioni a stagione, e a quello del brasiliano. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.