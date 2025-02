"Il copia e incolla di Palladino non paga": il commento di Zetti su la Nazione

"Due partite fotocopia solo nel nome delle squadre in campo". Sulle colonne de la Nazione, Cosimo Zetti commenta così la sconfitta della Fiorentina in casa dell'Inter, mettendo il 2-1 di San Siro in relazione al successo per 3-0 dei viola, quattro giorni prima, sempre con la stessa avversaria: "Diversi i giocatori, le motivazioni e il contesto ambientale e psicologico. Palladino è bravo nel leggere le situazioni, ma stavolta aveva ragione chi pensava che la gara di giovedì scorso rappresentasse una storia a sé. Nel catino di San Siro la Fiorentina non è riuscita a mantenere quella solidità e quella compattezza che erano state alla base del successo del Franchi. E a questo proposito non può passare inosservata la decisione di mandare in campo la stessa formazione che aveva battuto l’Inter.

È vero, squadra che vince non si cambia, il copia e incolla avrebbe potuto anche funzionare, ma quella di San Siro si è rivelata davvero una gara diversa. La Fiorentina ha sbandato sì, ma non ha mollato, riuscendo anche a riacciuffarla su calcio di rigore. L’esordio di Zaniolo e Fagioli ci regala delle buone sensazioni e la sconfitta non ridimensiona le ambizioni viola. Il materiale a disposizione c’è. Adesso è necessario gestire l’inserimento dei nuovi e trarne nuova linfa vitale".