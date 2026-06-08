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Grosso alla Fiorentina, l'agente Riso annuncia "Tailor-made for Florence"
FirenzeViola.it
La Fiorentina ha ufficializzato in questi minuti Fabio Grosso come nuovo allenatore, con un contratto di due anni.
Anche la sua agenzia, la "Gr.Sport" di Giuseppe Riso ha annunciato la nuova destinazione del suo assistito: "Tailor-made for Florence", con Grosso dal sarto che gli cuce il vestito Fiorentina addosso.
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