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Grosso alla Fiorentina, l'agente Riso annuncia "Tailor-made for Florence"

Grosso alla Fiorentina, l'agente Riso annuncia "Tailor-made for Florence"FirenzeViola.it
© foto di Image Sport
Oggi alle 16:40News
di Redazione FV

La Fiorentina ha ufficializzato in questi minuti Fabio Grosso come nuovo allenatore, con un contratto di due anni.

Anche la sua agenzia, la "Gr.Sport" di Giuseppe Riso ha annunciato la nuova destinazione del suo assistito: "Tailor-made for Florence", con Grosso dal sarto che gli cuce il vestito Fiorentina addosso.