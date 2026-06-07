Il 4-3-3 di Grosso chiude gli spazi a Fazzini: il club riflette sul suo futuro
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Jacopo Fazzini, arrivato a Firenze per 10 milioni tra mille speranze nel corso della scorsa estate, non si è praticamente mai visto quest'anno con la maglia viola: 32 presenze, ma soli 1172’ complessivi. E se è vero che lui si è sempre definito una mezzala, è evidente che nell’ipotetico 4-3-3 di Grosso rischia, come già quest’anno, di non trovare una piena collocazione vista la concorrenza. Ecco perché su di lui, secondo il Corriere Fiorentino, sono in corso valutazioni da parte della Fiorentina, anche se sarà ovviamente importante il parere di Fabio Grosso.
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