Grosso e il "talismano" Franchi: "Qui segnai il mio primo gol in A"

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Nella gara di Firenze tra Fiorentina e Sassuolo tutti gli occhi erano puntati sul tecnico (allora) neroverde, Fabio Grosso, che in sala stampa, durante la conferenza post gara, non nascose la simpatia per la Fiorentina stessa e furono evidenti un po' a tutti gli occhi "a cuoricino" sfoggiati. Le sue parole furono di grande riconoscenza verso il ds Fabio Paratici, che lo aveva fatto debuttare come allenatore sulla panchina della Juventus Primavera, dandogli così una grande opportunità per la carriera.

Il primo gol in A di Grosso al Franchi

E il tecnico ricordò anche un aneddoto che riguardava lo stadio Franchi: l'impianto fiorentino ha segnato infatti anche un momento importante della sua carriera, ha raccontato ai giornalisti presenti, il primo gol in serie A con la maglia del Perugia che lo ha lanciato nella massima serie (proveniva dal Chieti). Grosso insomma di sicuro spera di ritrovare al Franchi quelle "good vibes" vissute da calciatore. La personalità non gli mancherà, visto quello che dimostrò ai campionati del mondo del 2006 quando andò a segnare senza timori il rigore decisivo alla vittoria dell'Italia.