Primo sondaggio viola per Joao Mario: il portoghese è ai margini della Juventus
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Uno dei profili da tenere d'occhio per il ruolo di terzino destro della Fiorentina, soprattutto considerando l'incognita sul futuro di Dodo, è quello di Joao Mario della Juventus. Già obiettivo di Daniele Pradè, il classe 2000 è consapevolmente ai margini del progetto bianconero, quindi potrebbe cambiare aria nel corso dell’estate. Da Firenze è stato fatto un primo sondaggio con la Juventus. Molto dipenderà dalla richiesta che verrà avanzata per il suo cartellino e dalla decisione finale del giocatore portoghese. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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