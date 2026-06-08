Ufficiale Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina: contratto fino al 2028. L'annuncio del club viola

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La Fiorentina ha annunciato che il nuovo allenatore della prima squadra per la prossima stagione sarà Fabio Grosso: contratto di due anni

Adesso è finalmente ufficiale: con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha confermato che il nuovo allenatore della prima squadra per la prossima stagione sarà Fabio Grosso. Ecco nel dettaglio il comunicato del club viola: "ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Nato a Roma il 28 novembre 1977, Grosso ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2013 nel Settore Giovanile della Juventus. Il debutto alla guida di una Prima Squadra risale al 2017, sulla panchina del Bari in Serie B. Nel corso della sua carriera, il nuovo Mister viola ha allenato anche, tra le altre l’ Olympique Lione, il Frosinone ed il Sassuolo, centrando due promozioni dalla Serie B alla Serie A e raggiungendo, nel corso dell’ultima stagione alla guida dei neroverdi, l’ undicesimo posto in classifica da neopromosso. Tutta la Fiorentina è lieta di accogliere con grande entusiasmo un Campione del Mondo e un allenatore che ha dalla sua competenza, freschezza ed entusiasmo: benvenuto Mister Fabio Grosso!

“Siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina – ha ribadito il Presidente Giuseppe B. Commisso - Fabio non è soltanto un Campione del Mondo: è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti. Dopo una stagione difficile, vogliamo aprire una nuova fase con energia, ambizione e senso di responsabilità. Crediamo che Fabio abbia la personalità, il metodo e l’entusiasmo per aiutarci a costruire una Fiorentina più forte, più competitiva e sempre legata alla sua identità. Gli diamo il benvenuto con grande fiducia. Forza Viola!”

E il nuovo tecnico della Fiorentina ha commentato così: “Ringrazio tutta la Società, in particolare il Presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine per avermi affidato la guida tecnica della Fiorentina. Sono davvero felice di poter cogliere questa straordinaria opportunità – ha detto Mister Fabio Grosso - Arrivo in un club prestigioso, con una tifoseria appassionata e una città che vive il calcio con grande intensità". Non amo mai fare promesse, ma consapevole delle responsabilità che mi aspettano, mi sento fin da subito di poter garantire serietà, professionalità e coinvolgimento nel costruire una squadra che abbia coraggio e ambizione. Sono sinceramente entusiasta e non vedo l’ora di iniziare” Il nuovo allenatore viola ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

I termini economici

L’accordo con il club viola era stato già stato raggiunto da tempo: per l'ex tecnico del Sassuolo è infatti pronto un contratto biennale da 1,2 milioni di euro a stagione (scadenza, dunque, 2028). Insieme a lui arriveranno anche alcuni stretti collaboratori che hanno fatto parte del suo staff nelle ultime esperienze, in particolare il vice Raffaele Longo che ha giocato con la maglia della Florentia Viola in C2 nella stagione 2002/03.

La sua carriera di allenatore

Grosso arriva a Firenze dopo due stagioni positive alla guida del Sassuolo. Dopo aver riportato gli emiliani in Serie A, ha chiuso l’ultima stagione con un undicesimo posto, confermando le qualità già mostrate nelle precedenti esperienze in panchina. La carriera da allenatore di Fabio Grosso è iniziata nel settore giovanile della Juventus Primavera, dove ha guida l'Under 19 dal 2013 (il primo anno da vice) al 2017. Il debutto tra i professionisti è arrivato nel 2017 sulla panchina del Bari in Serie B, seguito dalle esperienze con Verona, Brescia e gli svizzeri del Sion, anni caratterizzati da risultati altalenanti. La svolta è quindi arrivata nel 2021 con il Frosinone: dopo due stagioni di crescita, Grosso ha conquistato il campionato di Serie B 2022-23 e la promozione in Serie A, imponendosi come uno dei tecnici emergenti del calcio italiano. Nel 2023 ha vissuto una breve parentesi al Lione, mentre nel 2024 è approdato al Sassuolo.