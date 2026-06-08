FirenzeViola AAA cercasi esterni offensivi per la Fiorentina di Grosso: ecco la priorità del mercato in entrata

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La priorità del mercato della Fiorentina restano gli esterni offensivi: tutti i nomi buoni per la rosa del nuovo allenatore Grosso

Nonostante il mercato ancora sia lontano dal suo inizio ufficiale, le voci intorno alla costruzione della rosa del futuro della Fiorentina, si rincorrono già da giorni. E vista la necessità di ricostruire una squadra dalle macerie della stagione appena conclusa, è normale che sia così. Con l'arrivo di Grosso, una delle assolute priorità resta quella di costruire, quasi da zero, le ali offensive previste dal suo 4-3-3.

Solomon potrebbe essere uno dei quattro esterni

Ripartiamo da come è finito il campionato. A disposizione di Vanoli, c'erano due esterni di ruolo come Solomon e Harrison, un adattato ma infortunato come Parisi e un altro adattato ma dal rendimento inadeguato come Gudmundsson. A parte Parisi, che resterà anche a causa dell'infortunio che lo vedrà tornare in campo non prima dell'autunno inoltrato, gli altri tre potrebbero tutti non vestire la maglia viola. Gudmundsson è in odore di cessione mentre Harrison non verrà riscattato. Qualche possibilità in più ce l'ha Manor Solomon. L'israeliano ha convinto da un punto di vista tecnico, meno da quello della tenuta fisica. Se il Tottenham dovesse accettare uno sconto rispetto ai 10 milioni fissati dal diritto di riscatto, con il giocatore che probabilmente dovrebbe anche tagliarsi una parte dell'ingaggio, un accordo non sarebbe impossibile. Ma ci sono tanti se e, ad oggi, è più facile immaginarsi il suo addio che la sua permanenza.

I primi nomi provenienti dal Sassuolo

Per questo, ci sarà da ricostruire un'intera batteria di esterni offensivi. Non è un caso che uno dei primi nomi circolati dopo l'accelerata per Grosso sia stato Volpato, un esterno che gioca a piede invertito che il nuovo allenatore viola conosce benissimo. Nelle scorse ore si è parlato anche dell'altro esterno neroverde, ovvero Laurientè, senza scordarsi il sempre nominato e mai raggiunto Domenico Berardi.

Il mercato di Paratici cambierà volto alle strategie viola

Ma lasciando stare il Sassuolo, ci sono anche altri nomi che iniziano a circolare, quello più intrigante attualmente è quello di Luca Koleosho, che si è messo in mostra nella rosa della Nazionale scelta dal ct ad interim Baldini. Partito dagli States con furore, dopo aver girovagato si è assestato al Paris FC. Sicuramente potrebbe fare al caso dei viola, ma molto dipenderà dai costi. Infine c'è anche l'ultimo nome in ordine di tempo, uscito in giornata, ovvero Isak Bjerkebo. 2003 che gioca nel Sirius in Svezia, che nelle ultime settimane ha fatto 9 gol in 10 partite con il proprio club. Uno di quei nomi inattesi che da una parte fanno nascere domande, dall'altra intrigano perché provengono da campionati meno 'battuti' rispetto alla consuetudine degli ultimi anni.

Gli esterni offensivi sono la priorità per la Fiorentina di Grosso

Quello che possiamo evincere da questi primi vagiti del calciomercato estivo 2026, è che ci sarà da guardarsi intorno e anche da abituarsi a leggere decine di nomi, anche perché gli scout mandati in giro da Paratici sono moltissimi e moltissimi saranno i profili presi in considerazione. Sugli esterni si basa molto del gioco di Grosso, quindi le scelte andranno ponderate e non sbagliate. Anche perché iniziare una stagione come fatto l'anno scorso, ovvero senza nemmeno un esterno offensivo di ruolo, ha messo la Fiorentina in ginocchio, almeno fino a quando la mano del nuovo ds non ha portato piccoli grandi benefici con le operazioni invernali.