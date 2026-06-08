Gli occhi di Grosso sulla Primavera: ecco il modus operandi del nuovo tecnico viola

Gli occhi di Grosso sulla Primavera: ecco il modus operandi del nuovo tecnico violaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:36Rassegna stampa
di Redazione FV

Dopo aver conquistato lo scudetto Primavera, diversi giovani talenti viola potrebbero avere l’occasione di mettersi in mostra agli ordini di Fabio Grosso. Il nuovo tecnico della Fiorentina seguirà con attenzione soprattutto i classe 2006 che hanno concluso il percorso nel settore giovanile, valutandone l’inserimento nel gruppo della prima squadra. Una situazione che richiama quanto accaduto nell’estate del 2024 a Sassuolo, quando Grosso trovò una Primavera campione d’Italia e decise di aggregare alcuni giovani ai grandi.

Tra questi, però, soltanto il centrocampista Leone è riuscito successivamente a debuttare in prima squadra. Lo scrive la Nazione.
 