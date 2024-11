IL COMMENTO, Se con l'Inter andrà male, pazienza

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine di Repubblica Stefano Cappellini dice la sua sulla Fiorentina e sulla prossima partita contro l'Inter: "Conta giocarsela. Dimostrare che la Fiorentina non è capitata per caso in vetta alla classifica e può stare da pari a pari in campo con una formazione ben più titolata. Se poi dovesse andar male, pazienza. Non sarà una sconfitta in casa contro l’Inter a cancellare quando di buono fatto finora. Da quanto manca un match del genere? Ci sono ragazze e ragazzi che non l’hanno mai potuta vedere una partita così, basti dire questo".