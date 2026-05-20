Paratici guarda avanti, RepFi: "Serve una società forte per vincere"

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La Repubblica (ediz. Firenze) scrive che Fabio Paratici ha ormai avviato la seconda fase del progetto Fiorentina, concentrandosi sulla costruzione di una struttura solida per il futuro. Il direttore sportivo ha smentito le voci di un possibile addio, sottolineando di essere pienamente coinvolto nel presente e nella programmazione della prossima stagione viola. Tra le priorità c'è il rafforzamento dell’organizzazione societaria al Viola Park.

Sul fronte tecnico, il tema centrale resta la scelta del nuovo allenatore. Paratici avrebbe mantenuto un rapporto corretto e collaborativo con Vanoli, sostenendolo durante la corsa salvezza ma comunicandogli la volontà di cambiare guida tecnica. Per la panchina della Fiorentina restano in pole Fabio Grosso e Daniele De Rossi, mentre non trovano conferme le indiscrezioni su Andoni Iraola.