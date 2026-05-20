Kean non basta, CorFio: "Paratici riparte dall'attacco per rifondare la Fiorentina"

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Stamani il Corriere Fiorentino si sofferma sulle difficoltà offensive della Fiorentina nonostante la salvezza conquistata. La squadra di Vanoli ha raccolto 32 punti nel girone di ritorno, ma con appena 23 reti segnate in 20 partite. Il contributo degli attaccanti è stato limitato: Kean, Piccoli e Gudmundsson hanno realizzato soltanto 9 gol complessivi negli ultimi mesi. Kean, frenato dagli infortuni, resta comunque il più incisivo del reparto, mentre Piccoli e Gudmundsson attraversano un lungo periodo senza continuità sotto porta.

Nelle ultime dieci gare di Serie A la Fiorentina ha trovato reti soprattutto da centrocampisti e difensori, segnale di un attacco poco produttivo. Dal 2019 il club viola ha spesso faticato a trovare centravanti affidabili, eccezion fatta per Vlahovic e lo stesso Kean. L’ex Juventus è oggi considerato un patrimonio tecnico ed economico fondamentale, anche grazie alla clausola rescissoria da 62 milioni valida a luglio. Per questo il lavoro del direttore sportivo Paratici deve iniziare dall'attacco.