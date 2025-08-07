Ieri primo allenamento per Sohm. CorSport: "E si è rivisto Mandragora"

Oggi alle 11:31Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che quella di ieri è stata la giornata di Simon Sohm. Primo allenamento in gruppo per lo svizzero, dopo le visite mediche, il tour al Viola Park e l'ufficialità del suo trasferimento tutto avvenuto lunedì e il martedì che gli è servito per volare in Inghilterra e assistere all’amichevole col Nottingham Forest.

Per gli altri, Kean, Dodo, Dzeko e il resto dei big, seduta defaticante in palestra. Sul campo si è rivisto anche Rolando Mandragora, ancora alle prese con esercizi individuali per via di un infortunio patito nella prima amichevole contro la Primavera; out ancora Alessandro Bianco, anche per lui esercizi ad hoc in palestra. 