Parisi, ipotesi rottura del crociato. CorSport: "Oggi a Villa Stuart"
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L’edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio fa il punto sulle condizioni di Fabiano Parisi. Ieri il giocatore classe 2000 si è infortunato al ginocchio: nella tarda mattinata di oggi il terzino raggiungerà Villa Stuart per accertare quasi sicuramente la rottura del crociato. In caso di conferma il prof. Pier Paolo Mariani lo opererà in direttissima. Tegola per la Fiorentina che rischia di perdere l'ex Empoli per diversi mesi.
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