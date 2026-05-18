Il migliore, Pongracic premiato dai quotidiani: partita impeccabile

Il migliore, Pongracic premiato dai quotidiani: partita impeccabileFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:13Primo Piano
di Redazione FV

I quotidiani sportivi in edicola stamani premiano tendenzialmente la prova di Marin Pongracic, che ha annullato Dusan Vlahovic sfoderando una partita impeccabile. 

Marin Pongracic - 

Gazzetta 7
CorFio 7,5
Nazione 7,5
CorSport 8
Tuttosport 7