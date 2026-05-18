Zetti su La Nazione: "Doctor Jekyll e Mr Hyde. Merito della salvezza"

vedi letture

Sulle pagine de La Nazione è presente un fondo a cura di Cosimo Zetti l’indomani di Juventus-Fiorentina: “Ma siamo sicuri che la Fiorentina dello Stadium sia la stessa anche abbiamo visto in almeno 32-33 partite di campionato? Doctor Jekyll e Mr Hyde, una squadra double face, il brutto e il bello allo stesso tempo. Roba da stropicciarsi gli occhi, qualcosa di incredibile che nessuno si aspettava. Cosa è successo? La salvezza in tasca, la sfida di cartello, le paure svanite e la mente più libera sono forse gli ingredienti che hanno partorito l’imprevedibile, ingredienti che c’erano, sì, ma che dovevano essere anche amalgamati.

È vero, una gara non può valere una stagione. Ma se la Fiorentina è riuscita a disputare una delle migliori partite dell’anno, contro una squadra che ha 30 punti in più e che è in lotta per un posto Champions, il merito è sicuramente di una tranquillità e di una spensieratezza ritrovate”.