I voti agli acquisti di gennaio della Fiorentina: per la Nazione Solomon è da otto

vedi letture

A più di tre settimane dalla chiusura della sessione invernale, La Nazione dà i voti all'impatto dei nuovi acquisti della Fiorentina. Un mercato che ha regalato tanti colpi ai viola, a cominciare, in ordine cronologico di arrivo, da Manor Solomon: è senza dubbio colui che sta rendendo meglio: concreto, grande scelta tecnica, spirito di adattamento perfetto. Era quello che serviva per vivacizzare la fascia. Per lui, anche se in corso d'opera, un 8 in pagella.

Poi c'è Marco Brescianini, che è stato inserito in un centrocampo in difficoltà, ma lui ha fatto vedere di che stoffa è fatto grazie alla sua visione di gioco e alla personalità. Voto: 7,5. Per Jack Harrison servirà tempo nel limare alcuni aspetti tecnici, ma i segnali sono incoraggianti soprattutto dal punto di vista della corsa. E cosa fondamentale: i duelli uno contro uno li affronta, portando superiorità numerica. Infine Giovanni Fabbian - nell'attesa di poter vedere Daniele Rugani - che si è ancora visto poco. Entrare dalla panchina per lui è un sacrificio, ma le sue qualità si sono intraviste a Bologna. Anche lui raggiunge la sufficienza.