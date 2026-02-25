Designazioni arbitrali, Udinese-Fiorentina affidata a Pairetto: al Var ci sarà Rapuano
FirenzeViola.it
L'Aia ha da poco reso note le designazioni arbitrali per la 27^ giornata di Serie A e, per il match che la Fiorentina dovrà sostenere lunedì alle 20:45 in casa dell'Udinese, è stato scelto come arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Gli assistenti saranno Passeri e Mondin, mentre il quarto uomo sarà Rapuano. Al Var ci sarà Paterna mentre come Avar ci sarà Doveri. Questa la squadra arbitrale completa:
UDINESE – FIORENTINA Lunedì 02/03 h. 20.45
PAIRETTO
PASSERI – MONDIN
IV: RAPUANO
VAR: PATERNA
AVAR: DOVERI
Pubblicità
Primo Piano
Dagli inviatiPiccoli in conferenza: "Vogliamo vincere la Conference. Ora mi sento più dentro al gruppo"
Allerta per Fiorentina-Jagiellonia: in arrivo più di mille polacchi, 300 sono considerati pericolosi
La luce in fondo al tunnel e una vittoria che scaccia tanti fantasmi. La stagione della Fiorentina può cambiare in un attimo, basta poco. Salvezza e Conference: serve un piano chiaro. Mancano 12 giornate ma i viola ne hanno 10 per restare in A di Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 La luce in fondo al tunnel e una vittoria che scaccia tanti fantasmi. La stagione della Fiorentina può cambiare in un attimo, basta poco. Salvezza e Conference: serve un piano chiaro. Mancano 12 giornate ma i viola ne hanno 10 per restare in A
2 Fiorentina, c'è ancora da correre. Ma nel 2026 bel cambio di passo: 7° posto, ad un punto dal Napoli
Copertina
LiveVanoli in conferenza: "Domani esame importante. Gud può giocare qualche minuto. Giovani in campo? Non guardo l'età"
Angelo GiorgettiFiorentina consapevole, ma rischi evitabili. Cambi in ritardo, la nuova solidità mentale è servita nel finale. Ranieri che salvataggio: il migliore insieme a Kean e Fagioli (a parte uno svarione). Ora calcoli contro lo Jagiellonia e testa a Udine
Mario TeneraniUn derby che non può essere fallito. Fiorentina, tornano tutti o quasi… per la salvezza verso un mucchio selvaggio. Dopo Como e Bialystok non deludeteci
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com