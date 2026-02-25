Designazioni arbitrali, Udinese-Fiorentina affidata a Pairetto: al Var ci sarà Rapuano

Oggi alle 12:59Primo Piano
di Redazione FV

L'Aia ha da poco reso note le designazioni arbitrali per la 27^ giornata di Serie A e, per il match che la Fiorentina dovrà sostenere lunedì alle 20:45 in casa dell'Udinese, è stato scelto come arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Gli assistenti saranno Passeri e Mondin, mentre il quarto uomo sarà Rapuano. Al Var ci sarà Paterna mentre come Avar ci sarà Doveri. Questa la squadra arbitrale completa:

UDINESE – FIORENTINA    Lunedì 02/03 h. 20.45

PAIRETTO

PASSERI – MONDIN

IV:     RAPUANO

VAR:    PATERNA

AVAR:      DOVERI