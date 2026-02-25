Clima pesantissimo attorno al Torino: i tifosi riempiono di letame l'ingresso del Filadelfia

Non si placa il clima di tensione attorno al Torino. Il club granata ha da poco cambiato allenatore, esonerando Marco Baroni dopo la sconfitta per 3-0 contro il Genoa. Al suo posto Roberto D'Aversa, tecnico che avrà l'ingrato compito di provare a ricompattare un ambiente al limite della sopportazione, verso il presidente Urbano Cairo ma anche verso i calciatori. E l'ultima presa di posizione forte della tifoseria fa capire bene qual è il clima adesso in città: nella notte tra lunedì e martedì, davanti ai cancelli dello Stadio Filadelfia è apparso uno striscione con la scritta “Merde come Cairo”, accompagnato da diversi chili di letame sparsi all’ingresso della struttura. Un gesto plateale che fotografa in modo inequivocabile la situazione.

Lo racconta TorinoToday, che spiega come la contestazione arrivata all’indomani dell’ennesima bruciante sconfitta incassata domenica all’ora di pranzo contro il Genoa, risultato che ha ulteriormente alimentato il malcontento di una tifoseria ormai esasperata, ha rapidamente fatto il giro del web, diventando il simbolo di una frattura profonda tra una parte consistente del pubblico e la società. Nel mirino, ancora una volta, c’è soprattutto il presidente Cairo, indicato da molti sostenitori come il principale responsabile di una gestione ritenuta distante dalle ambizioni storiche del club. Una rabbia che non nasce da un singolo episodio, ma da una serie di stagioni vissute tra delusioni e aspettative disattese, con l'aggravante adesso di un'annata in cui il Torino dovrà lottare per non retrocedere.