Allerta per Fiorentina-Jagiellonia: in arrivo più di mille polacchi, 300 sono considerati pericolosi

Fiorentina-Jagiellonia è una partita a rischio per l'ordine pubblico. Ne sono convinti polizia, carabinieri e finanzieri che ieri mattina si sono riuniti per un tavolo tecnico. Oggetto: l’incontro, valevole per il ritorno dei playoff della Europa Conference League, in programma domani alle ore 18.45. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che fornisce ulteriori dettagli. Già da oggi arriveranno i primi tifosi dalla Polonia: sono all’incirca 1.000, ma almeno trecento di loro sono considerati vicini all’estrema destra. La prefettura ha emesso un’ordinanza che entrerà in vigore dalle 18 di oggi e fino alle 7 di venerdì: prevede la vendita «per asporto in forma ambulante e il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattina» in piazza Indipendenza e via Nazionale, oltre al divieto di detenzione di bombolette spray all’esterno del Franchi.

I tifosi polacchi sono considerati piuttosto pericolosi. L’11 dicembre scorso alcuni tifosi del Rayo Vallecano sono rimasti vittime di un agguato mentre viaggiavano verso Bialystok per la Conference League. La polizia era intervenuta evitando una tragedia maggiore: 10 feriti gravi, 7 arresti. Le forze dell’ordine hanno già predisposto i primi servizi: saranno fatti filtri lungo le autostrade ma anche ai principali svincoli che permettono di accedere alla città ed è previsto anche l’impiego dell’elicottero della polizia. Al lavoro anche i poliziotti della Polfer che intensificheranno i controlli negli scali ferroviari. La squadra tifoserie della Digos, che di fatto gestisce le dinamiche dei supporter, da giorni è in contatto con la polizia polacca.