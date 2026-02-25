Turnover sì, ma ragionato: Fiorentina, con lo Jagiellonia ecco Dodo
La Nazione prova ad anticipare alcune scelte di formazione di Paolo Vanoli in vista della gara di domani contro lo Jagiellonia. La Fiorentina farà ampio turnover ma cambierà qualcosa rispetto alla versione B vista sei giorni fa in Polonia: un'eccezione potrebbe essere rappresentata da Niccolò Fortini che, complice la squalifica di Dodo per il prossimo turno di campionato, potrebbe riposare.
Possibile anche il debutto di qualche giovane della Primavera, anche se a chiarire tutto ci penserà oggi Paolo Vanoli nella conferenza stampa delle 12:15 al Viola Park. Si riparte dal 3-0 dell'andata e da un vantaggio di certo molto tranquillizzante per i viola.
La luce in fondo al tunnel e una vittoria che scaccia tanti fantasmi. La stagione della Fiorentina può cambiare in un attimo, basta poco. Salvezza e Conference: serve un piano chiaro. Mancano 12 giornate ma i viola ne hanno 10 per restare in A di Lorenzo Di Benedetto
1 Fiorentina, c'è ancora da correre. Ma nel 2026 bel cambio di passo: 7° posto, ad un punto dal Napoli
2 La luce in fondo al tunnel e una vittoria che scaccia tanti fantasmi. La stagione della Fiorentina può cambiare in un attimo, basta poco. Salvezza e Conference: serve un piano chiaro. Mancano 12 giornate ma i viola ne hanno 10 per restare in A
Allerta per Fiorentina-Jagiellonia: in arrivo più di mille polacchi, 300 sono considerati pericolosi
Angelo GiorgettiFiorentina consapevole, ma rischi evitabili. Cambi in ritardo, la nuova solidità mentale è servita nel finale. Ranieri che salvataggio: il migliore insieme a Kean e Fagioli (a parte uno svarione). Ora calcoli contro lo Jagiellonia e testa a Udine
Mario TeneraniUn derby che non può essere fallito. Fiorentina, tornano tutti o quasi… per la salvezza verso un mucchio selvaggio. Dopo Como e Bialystok non deludeteci
