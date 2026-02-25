Turnover sì, ma ragionato: Fiorentina, con lo Jagiellonia ecco Dodo

La Nazione prova ad anticipare alcune scelte di formazione di Paolo Vanoli in vista della gara di domani contro lo Jagiellonia. La Fiorentina farà ampio turnover ma cambierà qualcosa rispetto alla versione B vista sei giorni fa in Polonia: un'eccezione potrebbe essere rappresentata da Niccolò Fortini che, complice la squalifica di Dodo per il prossimo turno di campionato, potrebbe riposare.

Possibile anche il debutto di qualche giovane della Primavera, anche se a chiarire tutto ci penserà oggi Paolo Vanoli nella conferenza stampa delle 12:15 al Viola Park. Si riparte dal 3-0 dell'andata e da un vantaggio di certo molto tranquillizzante per i viola.