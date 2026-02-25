Con Paratici è una Fiorentina da Champions: ecco come l'ex Juve ha cambiato i viola in 20 giorni

Che impatto ha avuto Fabio Paratici nel mondo viola? Il Corriere dello Sport parte da questa domanda per valutare non solo i primi venti giorni a Firenze del nuovo Ds, ma anche l'influenza avuta sul mercato di gennaio. Dentro al gruppo, al fianco del gruppo, coinvolgendo, richiamando ai doveri che probabilmente erano un po’ sfuggiti, intervenendo quotidianamente nelle questioni tecniche in un confronto ovviamente costruttivo che ha aggiunto tanto di quello che mancava e tolto altrettanto di quello che c’era in sovrappiù. Questo ha fatto per ora Paratici, che ha supportato in ogni modo Paolo Vanoli.

I risultati in campo si stanno vedendo: da quando l'ex dirigente della Juventus è arrivato c'è stato il pareggio beffa contro il Torino al “debutto, poi nelle partite a seguire in cui la Fiorentina ha sempre vinto, contro Como e Pisa in campionato, a Bialystock in Conference League ipotecando e qualcosa di più il passaggio agli ottavi di finale. Dieci punti conquistati, otto gol fatti e tre subìti. In campionato media punti 2,33 a gara che è una media da zona Champions in su, ma alla Fiorentina basta e avanza se prosegue per quel che resta anche con meno e si salva. C'è tanto di Paratici nella crescita anche dei singoli, di Dodo, Pongracic, Ndour, Piccoli e Kean in modi differenti ma tutti importanti per la Fiorentina, il recupero clamoroso di Ranieri, la conferma a buonissimi livelli di Fagioli e Mandragora: quelli che c’erano ma spesso non c’erano prima di lui.