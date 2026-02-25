Vanoli non si fida dello Jagiellonia: rotazioni calibrate per rischiare il minimo

Vietato rischiare. Lo impone Paolo Vanoli alla Fiorentina, come spiega Repubblica (edizione Firenze): complice la partita in casa e la gara contro l'Udinese in programma solo lunedì, il turnover sarà minimo per i viola. E quindi dentro Dodò, squalificato in campionato e multato con duemila euro di ammenda per simulazione, chance per Mandragora, out col Pisa, occasione per Fabbian e conferma davanti per Solomon con Harrison destinato alla panchina, Fazzini ancora sull'esterno e Gudmundsson da valutare.

Davanti più Piccoli di Kean, ma rotazioni calibrate per unire le forze, rischiare il minimo e dare spazio a tutti. Per i giocatori non inseriti in lista, come Rugani, oggi amichevole con la Primavera per ritrovare ritmo e condizione.