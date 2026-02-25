FirenzeViola Fiorentina, c'è ancora da correre. Ma nel 2026 bel cambio di passo: 7° posto, ad un punto dal Napoli

Una vittoria che vale tanto ma che deve portare ulteriore energia. La Fiorentina non deve pensare che adesso la strada per la salvezza sia meno impervia, le salite non sono terminate. Combattività, concentrazione e concretezza dovranno accompagnare i viola che comunque in questo 2026 hanno certamente dimostrato di aver cambiato passo. Dal quattro gennaio, giorno della partita vinta al Franchi con la Cremonese uno a zero, hanno messo insieme quattro successi, tre pareggi e due sconfitte.

Settimo posto - Andando ad analizzare la classifica del 2026, la Fiorentina occupa la settima posizione con quindici punti, ad una sola lunghezza dal Napoli che però ha una partita in più (quella recuperata dopo la Supercoppa Italiana) e a due dalla Roma. C'è chi obietterà che la graduatoria reale indica la Fiorentina ancora al terzultimo posto, insieme a Lecce e Cremonese, ma è evidente che la situazione sia cambiata per una serie di motivi ma forse anche grazie alla scelta del modulo a quattro (dalla partita con l'Udinese in poi sono state in effetti cinque le vittorie in campionato). Nei primi quattro mesi e spiccioli erano stati conquistati invece la miseria di 9 punti. Facendo un confronto anche con le dirette concorrenti dei viola, la Cremonese ha raccolto solo tre punti nel 2026, il Lecce otto. Da gennaio ad oggi ci sono state sì sconfitte preoccupanti come quella con il Cagliari o il pareggio amaro con il Torino ma erano emerse anche buone sensazioni, come il secondo tempo con la Lazio e una discreta parte della sfida con il Milan. Senza dimenticare la vittoria con il Bologna al Dall'Ara. E' chiaro che poi anche i singoli hanno fatto la loro parte: per citarne un paio, Fagioli sempre più continuo e dentro il suo ruolo di regista , Kean che adesso può dirsi quasi ritrovato. Nel 2026 l'attaccante viola ha realizzato il gol da tre punti nello scontro diretto con la Cremonese e quello decisivo con il Pisa (oltre al rigore trasformato con il Como).

Corto muso - Le vittorie sono sempre vittorie, però la Fiorentina dovrà cercare ora di essere ancora più concreta. Se si rileggono i successi di questo 2026, sono sempre stati di misura nonostante in varie circostanze non siano mancate le possibilità di arrotondare il vantaggio e conseguentemente di soffrire meno nel finale delle partite. E' accaduto ieri, così come è successo ad esempio proprio nella partita con il Torino, quando la vittoria pareva ormai cosa fatta. Al tempo stesso va anche registrato il secondo clean sheet del 2026, dopo quello con la Cremonese. C'è ancora da correre, servono altre conferme ma qualcosa di nuovo e di incoraggiante si inizia a vedere.