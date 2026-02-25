Dagli inviati Piccoli in conferenza: "Vogliamo vincere la Conference. Ora mi sento più dentro al gruppo"

vedi letture

Dalla sala stampa del Viola Park alla vigilia di Fiorentina-Jagiellonia parla in conferenza Roberto Piccoli. Queste le parole dell'attaccante: "Come dice il mister vincere aiuta a vincere e questo ha portato energia positiva in questo momento. Per domani dobbiamo pensare alla vittoria e a passare il turno, poi penseremo a Udine, per un'altra partita importante in campionato".

Come si sente? "All'inizio ho avuto un po' di problemi ad ambientarmi ma è normale per chi cambia squadra, ci vuole un po' di tempo. Oggi mi sento più parte del gruppo e ho conosciuto tutti meglio, più tempo passa e più le cose miglioreranno".

Che valore dà alla Conference? "Ha un valore importantissimo e siamo qui per vincerla, non per onorarla e basta. Così come in campionato dobbiamo fare quanti più punti possibili".

Cosa ne pensa dei nuovi? "Gli esterni ci danno una grossa mano perché sia Harrison che Solomon ci liberano gli spazi e anche per Moise è più facile. Possiamo giocare anche in coppia con Kean. Ma i nuovi in generale si sono ambientati molto bene perché sono giocatori forti".