TUTTOSPORT, Tra Juric e De Zerbi rispunta Sarri

L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea come al 30 giugno prossimo scadano i contratti dei tre tecnici attualmente stipendiati dalla Fiorentina (Montella, Iachini e Prandelli) e come in città ci sia una gran voglia di conoscere chi siederà in panchina nella prossima stagione. Oltre ai nomi degli emergenti Ivan Juric e Roberto De Zerbi, il quotidiano ribadisce ancora una volta quello di Maurizio Sarri, l'ideale per alzare l'asticella. Le continue smentite, si legge, non fanno altro che far circolare ancora una volta una notizia che ha elettrizzato l'ambiente.