TUTTOSPORT, Match thrilling e Ayroldi nega il 3-1

Tuttosport scrive di una partita, quella tra Napoli e Fiorentina, che inizialmente sembrava poter proporre degli sbadigli e che, invece, si è trasformata in un match thrilling: una sfida che si è tinta di “rosso sangue”, soprattutto per i partenopei che non sono riusciti a sfruttare l’uomo in più grazie alla follia di Dragowski, espulso perché in chiusura di primo tempo si è reso protagonista di un’uscita da kamikaze su Elmas lanciato in gol. Gli inserimenti di Fabian Ruiz e Lozano al 19’ della ripresa dovevano servire per dare più qualità anche in termini di conclusioni ed invece proprio loro due hanno costretto alla resa il Napoli: dopo l’espulsione di Lozano per un’entrata scomposta su Gonzalez, è arrivata anche quella di Fabian Ruiz per un doppio giallo che, almeno, ha evitato l’1-3 della Fiorentina. L’arbitro Ayroldi non si avvede della fuga di Ikoné ed interrompe il gioco per mostrare il rosso allo spagnolo. Era il 93’, poteva essere il gol-qualificazione dei viola che lo diventano di rabbia quando, poi, al 95’ Petagna con una rete da vecchio centravanti di area, porta il match ai supplementari.