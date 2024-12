TUTTOSPORT, Kean insegue il primo gol contro l'Inter

FirenzeViola.it

L'edizione odierna di TuttoSport si concentra su Moise Kean e sul suo score negativo contro l'Inter. L'ex centravanti bianconero contro i nerazzurri infatti non solo non ha mai segnato, ma non ha neppure mai vinto, solo due pareggi e quattro sconfitte. La punta azzurra però questa sera vuole sfatare il tabù e provare a centrare il decimo gol in campionato e l'ottava vittoria di fila in Serie A. L'ex PSG, considerando anche la Conference League, ha segnato 12 reti in 15 presenze e nelle ultime 4 ha sempre centrato il bersaglio. Dopo Milan, Roma, Lazio e Atalanta vuole aggiungere adesso l’Inter alle big trafitte in carriera. Chissà che questa non sia la volta buona.