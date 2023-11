TUTTOSPORT, Il punto sugli infortunati della Fiorentina

FirenzeViola.it

>Alla fine Italiano ha deciso di rinunciare a Lucas Beltran preferendo averlo per la delicata gara al Franchi contro il Bologna, scrive quest’oggi Tuttosport. L'attaccante argentino, che proprio contro il Cukaricki all'andata segnò i suoi primi gol in viola, è rimasto a Firenze per smaltire il trauma contusivo al costato rimediato alla fine del primo tempo contro la Juventus: le sue condizioni sono comunque in miglioramento, per questo c'è ottimismo sulla sua disponibilità per domenica. Più difficile, invece, il ritorno di Kayode, ancora alle prese con la botta alla caviglia rimediata proprio contro il Cucaricki nella gara di andata.