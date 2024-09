TUTTOSPORT, È una Viola vietata a deboli di cuore

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"È una Fiorentina vietata ai deboli di cuore e pure a chi ama il bel gioco fatto di idee e identità. Però non molla mai e, visto come si erano messe le cose contro il Monza, avanti di due gol nella prima mezzora, Raffaele Palladino, da buon ex, può tenersi stretto il punto raccolto grazie al gol di Moise Kean, già indispensabile per la squadra viola (3 centri in cinque gare, in A non segnava dal 1° aprile 2023) e all'incornata al 96' dell'ultimo arrivato Robin Gosens".

Commenta così Tuttosport il quinto pareggio in altrettante gare della Fiorentina, che continua a rinviare l'appuntamento con la vittoria nonostante il buon impatto di tutti i nuovi arrivati.