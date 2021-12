TUTTOSPORT, DV9-Juve non semplice. Estero...

Tra Vlahovic e Scamacca rispunta anche Mauro Icardi per l'attacco della Juventus. Come riporta Tuttosport, arrivare al bomber della Fiorentina non è semplicissimo perché i viola hanno ancora la possibilità di tenere il prezzo sui 70-80 milioni di euro fino a giugno, quando inizierà il conto alla rovescia verso il 2023, anno della scadenza del contratto. In quel momento i bianconeri avrebbero più forza contrattuale nei confronti del club di Commisso, ma occhio all'inserimento di Tottenham, Arsenal e Manchester City che potrebbero già accelerare a gennaio. Le alternative, oltre al bomber di Rosario, portano a Scamacca e Cavani.