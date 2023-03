TUTTOSPORT, A Sivas per il record: sarà battaglia

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport sottolinea come la partita, che si terrà stasera a Sivas alle 18.45, sarà di vitale importanza per la Fiorentina. Se il ritorno di Conference dovesse andare bene, non solo la Fiorentina passerebbe il turno, ma in caso di vittoria, continuerebbe la sua striscia positiva e batterebbe il suo record di sette vittorie nelle competizione europee (ottenuto proprio nella gara di andata contro il Sivasspor). Italiano ha quindi affermato che i ragazzi sono pronti "ad un'altra battaglia" e che la squadra in questo momento sta bene, motivo per cui si aspetta tanto dai suoi ragazzi. A guidare l'attacco ci sarà Cabral dato che Jovic negli ultimi giorni è stato a Madrid per questioni burocratiche, saltando gli allenamenti. Quella di stasera sarà la 40esima partita stagionale della Fiorentina e la decima in Conference (otto vittorie, una sconfitta e un pareggio).