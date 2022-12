TIRRENO, Oggi contro il Bastia per dare continuità

Quest'oggi, ore 17:30 contro il Bastia, proseguirà la programmazione della Fiorentina in vista della ripartenza del campionato contro il Monza, fissata per il 4 gennaio. La squadra gigliata svolgerà oggi, riporta l'edizione odierna de Il Tirreno, l'ultima amichevole fuori dall'Italia. Le rimanenti tre (Monaco, Lugano, Fiorentina Primavera) verranno svolte a Firenze. Contro il Bastia, sarà nuovamente opportunità per seguire Arthur Cabral, ancora a caccia del primo sigillo in queste amichevoli, con Luka Jovic appena tornato dal Mondiale e pronto a tornare a piena disposizione di mister Italiano. Inoltre, come fatto in Romania contro BVB e Rapid Bucarest, Bonaventura, è pronto a diventare nuovamente il trequartista di riferimento dell'attacco viola.