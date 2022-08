TIRRENO, Da Dodo a Biraghi: debuttanti e senatori

Il Tirreno scrive che in tanti nella Fiorentina hanno già fissato l’Europa in carriera da protagonisti: Dodo è il veterano con 30 presenze. Ma anche un battesimo per molti, con in testa Vincenzo Italiano, passando per i vari Venuti e Sottil cresciuti nel vivaio viola. Jovic e Cabral dovranno mostrare il loro istinto da mille d’area: il serbo, in campo internazionale, ha segnato 10 gol in 14 gare giocate in Europa League, mentre il brasiliano addirittura 17 in 25 sfide. Biraghi con l’Inter ha debuttato in Champions e in Europa League.