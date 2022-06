TIRRENO, Bozza d'intesa Italiano-ACF. Ora il mercato

Vincenzo Italiano resta alla Fiorentina, nessuna sorpresa. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, il rinnovo sarà in pratica fino al 2025 sfruttando un'opzione a favore del club. La bozza di intesa è arrivata grazie all'agente Fali Ramadani. Ora la priorità è per il mercato: Dodò dello Shakhtar è il primo obiettivo, ma manca l'intesa con gli ucraini. C'è la volontà di chiudere il prima possibile, la guerra ha cambiato le valutazioni del suo cartellino, ma ci sono anche piste alternative come quella che porta a Hector Bellerin dell'Arsenal.

Tutto apparecchiato a centrocampo. Se non dovesse andare a buon fine l'ultimo (disperato) tentativo per Lucas Torreira, la strada per arrivare a Florian Grillitsch è già tracciata.