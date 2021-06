SEC.XIX, Italiano non ha saputo dire "no" a Rocco

Secondo il Secolo XIX, Vincenzo Italiano sarebbe sempre più vicino alla Fiorentina. Difficile, dopo gli ultimi giorni, pensare a un dietrofront in favore del club aquilotto da parte dell'allenatore di Ribera che ormai sembra sempre più orientato a fare le valigie per la Toscana. Un duro colpo per la neo dirigenza a stelle e strisce che dopo la sigla del contratto lo scorso 2 giugno e le rinnovate promesse rivolte alla piazza e al club che aveva iniziato a modellare su Italiano quello che sarebbe dovuto diventare uno Spezia competitivo per la Serie A. Un sodalizio che però è stato messo a dura prova da Rocco Commisso che, dopo il divorzio lampo da Gennaro Gattuso, ha deciso di puntare tutto su quel allenatore emergente che per i suoi modi di fare e la sua determinazione lo aveva stregato durante la passata stagione. Sul piatto, da quanto trapela dal club viola, ci sarebbe per Italiano un biennale con opzione di rinnovo per il terzo anno da 1,2 milioni. Cifre e tempistiche che la Fiorentina ha discusso in questi giorni con l'entourage dell'allenatore aquilotto che davanti al pressing di Commisso non ha saputo dire di no.