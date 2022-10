REP.FI., Viola, adesso serve svoltare contro una big

Sulle pagine odierne de La Repubblica Firenze si parla oggi del rapporto complicato tra la Fiorentina e le big in questo campionato, laddove lo scorso anno il confronto con le prime della classe aveva spesso fatto la fortuna dei viola: come spiega il quotidiano, adesso per Biraghi e compagni serve un colpo vero, di quelli potenti e a effetto. La Fiorentina deve provarci, dopo alcune prestazioni deludenti in campionato e un dato di fatto che domani sera la squadra di Vincenzo Italiano vorrà smentire: i viola non hanno ancora vinto, in questa stagione, contro una delle big. Un anno fa, proprio contro l’Inter, i viola si resero protagonisti di una delle loro migliori gare in assoluto. Eppure arrivò una sconfitta, comunque salutata dai tifosi viola con tanti applausi. Era l’inizio del cammino di Italiano e dei suoi ragazzi: col tempo, lungo quel percorso, sarebbero arrivate anche le vittorie contro il Milan (in casa), contro il Napoli (al Maradona) e infine contro Roma e Juventus.