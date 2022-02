REP. FI., Striscione Viking: autori quasi identificati

Giungono novità per quanto riguarda lo striscione dei Viking esposto domenica allo Stadio Artemio Franchi. Secondo quanto riportato da La Repubblica (ed. Firenze), gli investigatori della Digos al lavoro sul caso hanno escluso il coinvolgimento di supporter bianconeri fiorentini e toscani, circostanza rimbalzata negli ultimi giorni sui social e sulle chat di Whatsapp con una pioggia di messaggi audio su presunte, violente spedizioni punitive messe a segno in città e in provincia. Nessun riscontro, neanche dopo che per precauzione sono state fatte delle verifiche sugli accessi al pronto soccorso. L'identificazione degli autori è comunque vicina. Intanto le forze dell'ordine monitorano la trasferta del 27 febbraio della Juventus ad Empoli e quella del 22 maggio a Firenze.