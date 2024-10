REP. (FI), Quarta e Beltran: alla ricerca del posto perduto

FirenzeViola.it

Come scritto da La Repubblica (Firenze) nella Fiorentina ci sono due argentini in cerca di riscatt: Martinez Quarta e Lucas Beltran. Dal rinnovo fino al 2028 del difensore al ruolo ancora da decifrare per il giocatore offensivo che si è alternato come trequartista e vice Kean. Comuzzo e Ranieri sono i titolari e, in attesa di Pongracic, l'argentino si è ritrovato in panchina. Uno dei leader non solo del reparto arretrato ma dell'intero gruppo, dal quale è lecito attendersi qualcosa in più.

Il primo a esserne consapevole è proprio Quarta, che ha messo al primo posto dei suoi obiettivi quello di tornare titolare con la Fiorentina per poi conquistarsi di nuovo una convocazione anche in Nazionale. Cosi come dovrà fare qualcosa in più anche Beltran. La Fiorentina ha investito su di lui ma se il primo anno è stato dedicato in buona parte all'inserimento e all'adattamento, adesso per l'argentino è arrivato il momento di dimostrare. Certo, molto dipenderà dalla sua posizione in campo. Perché nel 4-2-3-1, con tre giocatori a supporto della punta (Kean) non è ancora chiaro dove possa esprimersi al meglio. La sensazione è che Beltran sia più una seconda punta. Il talento c'è e sarà priorità di tutti agevolarne la crescita.