REP. FI., Oggi il Marocco per la storia. A Firenze...

L'edizione odierna de La Repubblica Firenze si concentra sulla sfida di questa sera del Marocco contro la Francia, appuntamento storico per i leoni dell'Atlante, e su come potrebbe essere vissuta la partita a Firenze. Questo perché saranno tanti i tifosi marocchini che tra bar, locali o nelle case di amici, parenti e connazionali, si riuniranno insieme per sostenere il Marocco. Un esempio potrebbe essere il ristorante Sahara, in piazza Dalmazia, luogo nel quale molti si erano radunati per seguire la partita in tv prima di prendere parte ai festeggiamenti nel centro e per le strade della città dopo la vittoria che ha eliminato il Portogallo. Pertanto, i servizi delle forze dell'ordine, saranno adeguati alla portata di una notte che potrebbe essere storica per tutto il popolo marocchino.