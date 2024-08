REP. FI, Non solo Nico: le probabili cessioni in casa viola

La cessione che tiene banco in casa viola è quella di Nico Gonzalez: Rocco Commisso ha aperto alla cessione ma solo per 40 milioni. Tra i giocatori in rosa però l'argentino non è l'unico in cerca di una nuova sistemazione.

Come riportato da Repubblica-Firenze, uno dei giocatori in cerca di una nuova squadra è Oliver Christensen. Il portiere, con l'arrivo di De Gea e le permanenze di Terracciano e Martinelli, non è stato convocato contro il Parma ed è fuori dal progetto di Palladino. Sul mercato c'è anche Infantino, che per il momento non ha richieste. Sabiri, dopo il prestito in Arabia, è tornato al Viola Park ma è in cerca di una nuova sistemazione.

Discorso diverso invece per Josip Brekalo, tornato a Firenze per la seconda parte di stagione e utilizzato nelle amichevoli da Palladino probabilmente più per necessità vista la mancanza nella trequarti. Per il croato non ci sarà spazio nella Fiorentina di Palladino e si valuteranno le offerte che arriveranno.

Ikone e Kouame, destinati in un primo momento ad andarsene, hanno una grande probabilità di restare ancora un anno a Firenze. Il francese è la prima alternativa a Gudmundsson-Colpani, così come l'ivoriano titolare a Parma e alternativa a Kean davanti.